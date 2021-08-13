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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудинью

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Клаудинью.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Контракт с 24-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.

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Предыдущим клубом Клаудинью был «Ред Булл Брагантино». В составе этой команды он стал лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны по итогам 2020 года. Также Клаудинью стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио.

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