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13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и капитан Георгий Джикия подписали новое соглашение.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Еще вчера защитник красно-белых поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан по схеме «3+1».

27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года, куда перешел из «Амкара». Всего за «Спартак» на его счету 137 матчей во всех турнирах и 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня, 13 августа, красно-белые официально объявили о продлении соглашения с форвардом Александром Соболевым.

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