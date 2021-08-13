Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»
Как стало известно «СЭ», «Спартак» и капитан Георгий Джикия подписали новое соглашение.
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» и капитан Георгий Джикия подписали новое соглашение.
Еще вчера защитник
27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года, куда перешел из «Амкара». Всего за «Спартак» на его счету 137 матчей во всех турнирах и 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.
Сегодня, 13 августа,