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11:10 (мск), источник: Sport24

«Спартак» официально объявил о продлении контракта с Соболевым

«Спартак» официально объявил о продлении контракта с форвардом Александром Соболевым.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с нападающим рассчитано на пять лет, а новые условия контракта вступят в силу со следующего года.

«Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам “Спартака”, которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле — будь это две минуты или весь матч, — делаю все, чтобы помочь команде по максимуму.

Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее! От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, “Спартак”!» — цитирует Соболева клубная пресс-служба.

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24-летний Соболев выступает за «Спартак» с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за красно-белых.

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