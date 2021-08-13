«Спартак» официально объявил о продлении контракта с Соболевым
«Спартак» официально объявил о продлении контракта с форвардом Александром Соболевым.
«Спартак» официально объявил о продлении контракта с форвардом Александром Соболевым.
Соглашение с нападающим рассчитано на пять лет, а новые условия контракта вступят в силу со следующего года.
«Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам “Спартака”, которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле — будь это две минуты или весь матч, — делаю все, чтобы помочь команде по максимуму.
Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее! От всей души еще раз благодарю нашу
24-летний Соболев выступает за «Спартак» с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за