«Спартак» официально объявил о продлении контракта с Соболевым

«Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам “Спартака”, которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле — будь это две минуты или весь матч, — делаю все, чтобы помочь команде по максимуму.



Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее! От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, “Спартак”!» — цитирует Соболева клубная пресс-служба.