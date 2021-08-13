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12:40 (мск), источник: Sport24

«Рубин» предложил мамам болельщиков посетить матч против «Крыльев» бесплатно за счет Деспотовича

«Рубин» организовал акцию с билетами для болельщиков после инцидента с форвардом Джордже Деспотовичем.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Накануне один из пользователей в инстаграме спросил у Деспотовича, где он находился во время ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций между «Рубином» и «Ракувом» (0:1) в Казани. «С твоей мамой», — написал футболист, который пропускал матч из-за травмы и следил за игрой на трибуне.

«Вчера Деспот, как и все мы, был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с “Крыльями Советов” 15 августа! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно за счет Деспота!» — говорится в сообщении «Рубина».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что билеты можно получить только в кассах стадиона, имея при себе свой паспорт, паспорт мамы и свидетельство о рождении.

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