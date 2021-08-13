Клаудиньо: «Хочу оставить свой след в истории «Зенита»
Новичок «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. Бразильский полузащитник, выступавший на родине за «Ред Булл Брагантино», заключил с
Новичок «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. Бразильский полузащитник, выступавший на родине за «Ред Булл Брагантино», заключил с
— Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?
— Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк — видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал, — приводит слова Клаудиньо официальный сайт клуба. — А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше. Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.
— Что Малком рассказывал вам о «Зените»?
— По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается — и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!
— Какие планы ставите перед собой в новом клубе?
— Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.
— Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?
— Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это
— Несколько слов для болельщиков «Зенита».
— Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня — защищать