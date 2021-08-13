Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Еврокубки
12.08
Осиек
ЦСКА Сф
11
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
12:27 (мск), источник: Sport24

Клаудиньо: «Хочу оставить свой след в истории «Зенита»

Новичок «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. Бразильский полузащитник, выступавший на родине за «Ред Булл Брагантино», заключил с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Зенит»

— Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?

— Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк — видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал, — приводит слова Клаудиньо официальный сайт клуба. — А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше. Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Что Малком рассказывал вам о «Зените»?

— По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается — и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!

— Какие планы ставите перед собой в новом клубе?

— Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.

— Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?

— Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это что-то новое (смеется). Я хочу оставить свой след в истории «Зенита», поэтому было приятно увидеть такую презентацию. Отдельно отмечу выбор музыки — мне она особенно пришлась по душе!

Во время загрузки произошла ошибка.

— Несколько слов для болельщиков «Зенита».

— Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня — защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены — я буду отдавать всего себя на поле. Вперед, «Зенит»!

Читайте также
 Русская гимнастка Бирюкова рассказала о жутком воспоминании с Олимпийских игр: «Внутри все замерло от жалости»
«Врачи ужаснулись: «У тебя там все раскрошено!!!» Русская гимнастка получила страшную травму перед Олимпиадой
«Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудинью (видео)
Российский олимпиец попался на мощном допинге. И он ему не помог
Ниже Мальты и Молдовы. РПЛ – 34-я в рейтинге УЕФА в этом сезоне
«Спартак» объявил о переходе Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе»
Месси – о позиции в «ПСЖ»: Понятия не имею, это не моя проблема
«Милан» предпримет новую попытку купить Николу Влашича у ЦСКА
Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь