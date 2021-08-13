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13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» вновь попытается купить Николу Влашича у ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич по-прежнему может покинуть команду в это трансферное окно и перейти в «Милан».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере», россонери предпримут ещё одну попытку заполучить 23-летнего футболиста. Итальянский клуб уже связался с агентами хорвата и надеется, что армейцы в этот раз будут открыты к продаже Николы. Отмечается, что переговоры по-прежнему проходят нелегко.

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Ранее Влашич заявил руководству ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хотел взять игрока в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но армейцы потребовали € 30 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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