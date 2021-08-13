«Рубин» из-за травмы убрал Деспотовича из заявки на сезон в РПЛ. Его вернут, когда он восстановится
«Рубин» исключил форварда Джордже Деспотовича из заявки на текущий розыгрыш чемпионата России.
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«Рубин» исключил форварда Джордже Деспотовича из заявки на текущий розыгрыш чемпионата России.
Как сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, это временное решение. Отметим, что футболист получил травму ноги в матче с «Ахматом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.
«Мы отзаявили Деспотовича временно
Напомним, в четверг после вылета из Лиги конференций от «Ракува» Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды в инстаграме после вылета клуба из Лиги конференций от «Ракува».