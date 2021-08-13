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13:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» из-за травмы убрал Деспотовича из заявки на сезон в РПЛ. Его вернут, когда он восстановится

«Рубин» исключил форварда Джордже Деспотовича из заявки на текущий розыгрыш чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, это временное решение. Отметим, что футболист получил травму ноги в матче с «Ахматом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Тальби. Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», — сказал Яровинский в интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Владу Зимагулову.

Напомним, в четверг после вылета из Лиги конференций от «Ракува» Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды в инстаграме после вылета клуба из Лиги конференций от «Ракува».

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