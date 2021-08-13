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16:51 (мск), источник: Sport24

Он стоил дороже Промеса и подешевел в «Спартаке» в 8 раз. Роше все-таки нашли новый клуб

Но надолго ли?

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Источник: РИА "Новости"

Трансфер Педро Роши — один из знаковых провалов в трансферной истории «Спартака». Летом 2017-го московский клуб пытался усилиться перед Лигой чемпионов и защитой первого за 15 лет титула в РПЛ. Бразильского нападающего «Сантоса» взяли по остаточному принципу, при этом до сих пор до конца непонятно, как именно происходил процесс согласования сделки (позже Каррера рассказывал, что ему называли не ту сумму, которая была в итоге заплачена за футболиста).

Изначально «Спартак» рассматривал Луана и Эвертона из «Гремио», но в случае и с тем, и с другим не срослось. Первый отказался от перехода в последний момент, а вот Эвертона, согласно преданию, «зарубил» Сергей Родионов. Решили брать Рошу (чтобы взять хоть кого-нибудь) — и отдали за него 12 млн евро.

На тот момент «Спартак» платил больше только за Фернандо. Столько же — за Макгиди. Чуть меньше — за одного из лучших легионеров в истории клуба Промеса. При этом в составе «Спартака» за четыре года Роша провел всего 19 матчей (получилось примерно по полмиллиона за игру) и забил один гол: сами понимаете масштаб неудачи.

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«Спартак» долгое время не мог найти вариант трудоустройства Роши — если бразильские клубы и были готовы брать игрока в аренду, то не соглашались ее оплачивать. Но вопрос наконец-то решен, по крайней мере временно: Роша отправляется в качестве аренды в «Атлетико Паранаэнсе». «Спартак» отмечает, что аренда будет платной, а клуб должен будет выкупить игрока, если он проведет на поле определенный процент матчей.

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Роша уже дважды возвращался в Бразилию, но «Спартаку» это не помогло. За 4 года стоимость купленного за 12 млн евро игрока упала до 1,5 млн.

Каррера, при котором покупали нападающего, давал новичку минимум шансов, но и сам Роша, если все-таки появлялся на поле, не впечатлял вообще. Последний матч за «Спартак» он провел еще при Кононове — в декабре 2018-го сыграл в Кубке против «Урала». Дальше была аренда в бразильский «Крузейро», хотя в прессе писали о том, что на Педро нашлись покупатели. Предложенные 10 млн евро якобы не устроили руководство красно-белых, которое продолжало верить, что процесс адаптации бразильца когда-нибудь завершится.

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На родине Роша неплохо начал, но быстро сдулся (2+2 за всю аренду). Во многом из-за проблем со здоровьем, а также из-за неприятностей самого клуба, разбиравшегося с коррупционным скандалом.

По итогам сезона «Крузейро» впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии и не смог выкупить Рошу из-за проблем с финансами (расплатиться за аренду клуб смог только через полгода). В декабре 2019-го стало известно, что нападающий и «Спартак» уже подписали новое соглашение (до 2023 года), а сам форвард отправился во вторую аренду подряд — уже во «Фламенго».

На презентации в качестве игрока «Фламенго» Педро расплакался, признаваясь, что всегда мечтал выступать за этот клуб. Но и тут что-то пошло не так — всего один гол за 2020-й и возвращение в «Спартак», несмотря на слова Шамиля Газизова, который говорил о вероятном продлении аренды.

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В этом году Роша наконец-то начал забивать — но только за фарм-клуб «Спартака» в ФНЛ. По итогам 15 матчей прошлого сезона он положил 4 мяча (один из них с пенальти). В заявку главной команды игрок давно не попадает. Хотя бы потому, что там нет места для бразильца из-за лимита на легионеров.

Естественно, все эти приключения не могли не сказаться на трансферной стоимости футболиста: будучи купленным за 12 млн евро, сейчас Роша по версии портала transfermarkt (показатель ориентировочный, но все-таки помогает создать представление) стоит всего лишь 1,5 млн евро.

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Понятно, что потраченные 12 млн на игрока вернуть получится уже вряд ли, да и очередная аренда — сомнительная история с точки зрения выгоды для «Спартака», которому нужна прямая продажа. Но особого выхода, помимо разрыва контракта, у клуба просто нет.

Особенно в этот сложный период, когда нового спортивного директора только ищут.

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