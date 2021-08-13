Он стоил дороже Промеса и подешевел в «Спартаке» в 8 раз. Роше все-таки нашли новый клуб
Но надолго ли?
Но надолго ли?
Трансфер Педро Роши — один из знаковых провалов в трансферной истории «Спартака». Летом 2017-го московский клуб пытался усилиться перед Лигой чемпионов и защитой первого за 15 лет титула в РПЛ. Бразильского нападающего «Сантоса» взяли по остаточному принципу, при этом до сих пор до конца непонятно, как именно происходил процесс согласования сделки (позже Каррера рассказывал, что ему называли не ту сумму, которая была в итоге заплачена за футболиста).
Изначально «Спартак» рассматривал Луана и Эвертона из «Гремио», но в случае и с тем, и с другим не срослось. Первый отказался от перехода в последний момент, а вот Эвертона, согласно преданию, «зарубил» Сергей Родионов. Решили брать Рошу (чтобы взять хоть кого-нибудь) — и отдали за него 12 млн евро.
На тот момент «Спартак» платил больше только за Фернандо. Столько же — за Макгиди. Чуть меньше — за одного из лучших легионеров в истории клуба Промеса. При этом в составе «Спартака» за четыре года Роша провел всего 19 матчей (получилось примерно по полмиллиона за игру) и забил один гол: сами понимаете масштаб неудачи.
«Спартак» долгое время не мог найти вариант трудоустройства Роши — если бразильские клубы и были готовы брать игрока в аренду, то не соглашались ее оплачивать. Но вопрос
Каррера, при котором покупали нападающего, давал новичку минимум шансов, но и сам Роша, если
На родине Роша неплохо начал, но быстро сдулся (2+2 за всю аренду). Во многом
По итогам сезона «Крузейро» впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии и не смог выкупить Рошу
На презентации в качестве игрока «Фламенго» Педро расплакался, признаваясь, что всегда мечтал выступать за этот клуб. Но и тут
В этом году Роша
Естественно, все эти приключения не могли не сказаться на трансферной стоимости футболиста: будучи купленным за 12 млн евро, сейчас Роша по версии портала transfermarkt (показатель ориентировочный, но
Понятно, что потраченные 12 млн на игрока вернуть получится уже вряд ли, да и очередная аренда — сомнительная история с точки зрения выгоды для «Спартака», которому нужна прямая продажа. Но особого выхода, помимо разрыва контракта, у клуба просто нет.
Особенно в этот сложный период, когда нового спортивного директора только ищут.