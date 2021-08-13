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17:35 (мск), источник: Sport24

Отец Влашича: «Первое и главное для Николы — уйти из ЦСКА. Ему пора это сделать»

Йошко Влашич, отец атакующего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о ситуации с дальнейшей карьерой сына.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщалось, что футболист этим летом может перейти в «Милан». Кроме того, СМИ писали об интересе к хорвату со стороны «Зенита».

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«Трудно об этом говорить. Есть разные ситуации, разные варианты. У каждого клуба есть несколько кандидатов для подписания, они не будут зацикливаться на одном. 31 августа закрывается трансферное окно, и все может случиться.

На самом деле, коронавирус внес какие-то новые правила. Скажем, в среднем все упало на 10−15 миллионов, это я говорю о стоимости трансферов. Снизилось и общее количество переходов.

Переговоры не затормозились, просто таков сам процесс. Существуют спрос и предложения из разных клубов — это классическая торговля, здесь не так много философии. Затем согласовываются нюансы.

Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», — сказал Влашич-старший в интервью net.hr.

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