Отец Влашича: «Первое и главное для Николы — уйти из ЦСКА. Ему пора это сделать»

«Трудно об этом говорить. Есть разные ситуации, разные варианты. У каждого клуба есть несколько кандидатов для подписания, они не будут зацикливаться на одном. 31 августа закрывается трансферное окно, и все может случиться.



На самом деле, коронавирус внес какие-то новые правила. Скажем, в среднем все упало на 10−15 миллионов, это я говорю о стоимости трансферов. Снизилось и общее количество переходов.



Переговоры не затормозились, просто таков сам процесс. Существуют спрос и предложения из разных клубов — это классическая торговля, здесь не так много философии. Затем согласовываются нюансы.



Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», — сказал Влашич-старший в интервью net.hr.