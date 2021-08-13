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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев прокомментировал ситуацию в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию в клубе.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 3-м отборочном раунде «Бенфике». В Тинькофф РПЛ команда занимает 11-е место, набрав три очка в трех турах.

— К сожалению, потери очков и невыразительная игра в чемпионате, провал в отборе Лиги чемпионов дали повод для критики в СМИ и недовольства болельщиков. Ведь от «Спартака» всегда ждут не только побед, но и красивого футбола. Плюс ко всему подняли голову и недоброжелатели, которых у клуба всегда хватало, — сказал Романцев обозревателю «СЭ».

— Но ведь в межсезонье команда Витории показывала игру, которая ничего подобного не предвещала.

— Действительно на том отрезке она выглядела многообещающе. Но межсезонные турниры и контрольные встречи не идут ни в какое сравнение с официальными матчами, где каждое очко на вес золота. А уж о встречах в отборе Лиги чемпионов я и не говорю. Это супер проверка на прочность. А ее «Спартак» не выдержал.

— Но многие не довольны еще и тем, что происходит внутри клуба — сменой генеральных и спортивных директоров, судебными тяжбами, которые сопровождаются скандальными заявлениями в интернете.

— Извините, но я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду. И это касается не только «Спартака». Я — тренер, а слухи — удел дешевых блогеров!

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