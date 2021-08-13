Аршавин отреагировал на трансфер Клаудиньо в «Зенит»
Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на переход нападающего Клаудиньо в стан
Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на переход нападающего Клаудиньо в стан
«Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион — пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии.
Его успехи со сборной — прекрасное завершение отличного сезона, который он провёл в предыдущем году в Бразилии. Рассчитываем, что в
Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе — хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.