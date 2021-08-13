Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Монако
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Бавария
11
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
14.08
Енисей
Олимп-Долгопрудный
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
12ПСЖ представил Месси
21:46 (мск), источник: Sports.Ru

Лимит на легионеров могут отменить в РПЛ в следующем сезоне. РФС разослал клубам письмо с предложениями

РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по развитию футбола в России.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Презентация РФС была основана на анализе нидерландской компании Hypercube.

В числе прочих РФС намерен отменить лимит на легионеров, но при этом выдвигать определенные качественные требования потенциальным новичкам из других стран. При этом доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА.

Также предлагается ограничить зарплаты в командах 85 процентами от клубного бюджета.

«Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», — сообщил источник в клубе РПЛ.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Лимит на легионеров в РПЛ наконец отменят? Этого захотел сам РФС
Новичок АПЛ «Брентфорд» принимает «Арсенал» (онлайн-трансляция)
Траньков о трансгендерах в фигурном катании: Ничего страшного
Почеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен
Олег Романцев прокомментировал ситуацию в «Спартаке»
Ждем побед «Челси» и «Спартака»: Топ ставок выходных
Брат уличенного в допинге триатлониста из России также отстранен
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь