Лимит на легионеров могут отменить в РПЛ в следующем сезоне. РФС разослал клубам письмо с предложениями
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РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по развитию футбола в России.
РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по развитию футбола в России.
Презентация РФС была основана на анализе нидерландской компании Hypercube.
В числе прочих РФС намерен отменить лимит на легионеров, но при этом выдвигать определенные качественные требования потенциальным новичкам из других стран. При этом доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА.
Также предлагается ограничить зарплаты в командах 85 процентами от клубного бюджета.
«Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», — сообщил источник в клубе РПЛ.