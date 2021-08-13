Лимит на легионеров в РПЛ наконец-то отменят? Этого захотел сам РФС
Лимит могут убрать уже в следующем сезоне!
Лимит могут убрать уже в следующем сезоне!
Похоже, в РПЛ все же отменят злосчастный лимит на легионеров. Как ни странно, такую инициативу предложил сам РФС.
Как сообщает Daily Storm, российский футбольный союз разослал клубам РПЛ презентацию с планом дальнейшего развития чемпионата, основанную на анализе нидерландской компании Hypercube.
Некоторые слайды оказались в распоряжении издания. Ниже — основные тезисы из доклада.
Как сообщил источник в одном из клубов РПЛ, сейчас РФС хочет понять позицию участников РПЛ по предлагаемым нововведениями. Вероятно, уже в будущем сезоне лимит
Президент РФС Александр Дюков не скрывает, что он — против лимита.
«Я являюсь противником лимита на легионеров. Любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки — он ущербный. И безусловно, оптимальная система — в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно», — говорил Дюков.
Тем не менее почетный президент РФС Вячеслав Колосков, наоборот, отчаянно поддерживает лимит.
«Сейчас смотрю и вижу, что хорошие российские клубы подписывают только иностранцев: «Зенит», «Краснодар», «Рубин». Это говорит о том, что при отмене лимита, у нас не будет сборной России. Ее не останется физически и мы останемся без нее. Из россиян в лиге останется 5−6 вратарей и 3−4 игрока, которые будут играть.
В тех же еврокубках будет играть по 9 иностранцев, которые будут представлять российские клубы, а не российский футбол. Мы же формируем сборную из пяти команд максимум. Остальные клубы ничего не дают. А в случае отмены лимита клубы будут стремиться в ЛЧ и ЛЕ и им будет наплевать на интересы сборной.
У меня твердая позиция по этому вопросу — лимит 6+5. Именно при нем Газзаев выигрывал Кубок УЕФА, а «Зенит» повторял этот успех. Мое мнение может идти в разрез многих клубов, но я считаю, лимит нужно сохранять и, более того, ужесточать. А как ужесточать — пусть специалисты решают, — говорил Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
При этом подавляющее большинство наших клубов открыто критикуют лимит на легионеров.
С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «17 россиян + 8 легионеров» в заявке на чемпионат.
О лимите на легионеров в России заговорили после провала нашей сборной на ЧМ-2002. Тогда посчитали, что российским футболистам просто не хватает игрового времени и решили им помочь. В итоге в 2005-м году в чемпионате России ввели лимит «6+5».
Тем не менее после знаменитого матча «Динамо» и «Москвы» с участием 11 легионеров в составе
В 2009-м ради развития молодых российских футболистов убрали еще одно место для легионеров из состава. Так появился лимит «6+5».
В 2012-м