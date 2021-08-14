У «Зенита» очень короткая скамейка. Как так получилось
А ведь в Лиге чемпионов нужно иметь два состава.
А ведь в Лиге чемпионов нужно иметь два состава.
В первых турах РПЛ на скамейку «Зенита» невозможно было смотреть без удивления. Во встречах с «Ростовом» и «Краснодаром» в запасе у чемпионов России оказалось всего четыре опытных футболиста: Чистяков, Круговой, Сутормин и Мостовой. А в остальном — молодёжь, собственные воспитанники. Широкому кругу болельщиков ничего не скажут фамилии Бязров, Королёв, Одоевский, Хотулёв, Кравцов, Кузнецов. Как до этого дошло и как с таким резервом выступать
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Тем не менее обоймы из 17−18 игроков (точное количество зависит от сроков восстановления Оздоева при условии, что не будет других травм) под Лигу чемпионов мало. Команде нужен конкурент для основного голкипера Кержакова. Требуются новички и в остальные линии.
Фланговых защитников у «Зенита» хватает — Дуглас Сантос, Караваев, Круговой и универсал Сутормин, прекрасно раскрывшийся в этой роли по ходу прошлого сезона. Центр обороны закрывают Ловрен, Ракицкий и Чистяков. Для возможности игры с тремя центрбеками в ЛЧ не помешал бы ещё один футболист этого амплуа на подстраховку.
В средней линии есть Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Ерохин, Мостовой плюс Оздоев. Все позиции вроде бы заполнены. А вот впереди нет альтернативы Дзюбе и Азмуну. Даже если иранец останется в «Зените», необходимо брать двух игроков атаки. Либо одного нападающего и одного полузащитника, если Ерохина использовать, как второго форварда, учитывая, насколько он полезен именно в штрафной соперника.
Очевидно, стоит ждать в