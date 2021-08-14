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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Бохинен — о результатах жеребьевки Кубка России: Не знаю, где находятся Липецк и Ижевск

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России сезона-2021/2022.

ЦСКА
Металлург Лп
Зенит ИжКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, армейцы сыграют в группе 10 с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом».

«Не думаю, что имеет большое значение, кто нам достался. Нам надо сосредоточиться на себе и показать хорошую игру. Если это получится, у нас будут хорошие шансы выиграть оба матча. Гостевые матчи не являются проблемой. Надо серьёзно отнестись к матчам, сосредоточиться на 100 процентов. Тогда у нас будут хорошие шансы пройти дальше.

Липецк и Ижевск? Не слышал об этих городах, не знаю, где они находятся. Но мне нравится путешествовать по России и открывать для себя новые города», — приводит слова Бохинена пресс-служба ЦСКА.

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