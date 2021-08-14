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13:36 (мск), источник: Матч ТВ

«Карпин для меня — русский отец. За Семина хочу биться в каждом матче». Интервью Кенто Хашимото

Алексей Ковалев пообщался с полузащитником «Ростова».

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
  • Об Олимпиаде в Токио
  • Уходе Валерия Карпина
  • Готовности Хашимото биться за Семина
  • Русских девушках (тизер: Кенто ждет их внимания!)
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— Летняя Олимпиада — большое событие для Японии. Удавалось за ней следить?

— Да, следил за Играми по российскому телевидению. Внимательно наблюдал за японской мужской сборной по футболу и болел за нее. Также знаю, что мы взяли золотые медали по бейсболу и сумо, плюс в целом высоко оказались итоговом медальном зачете. Одно могу сказать: горжусь нашим народом!

— Были ли среди твоих знакомых те, кто выступал против Олимпиады в Токио? Как сообщалось в СМИ, такие настроения в стране присутствовали.

— Нет, никто из моих знакомых не высказывался против проведения Игр в Токио. Но было много людей, которым досадовали из-за того, что нельзя было попасть на стадионы и посмотреть соревнования вживую.

— Как ты отнесся к пикетам возле стадионов Токио?

— Пикеты? Даже и не знал, что такое было.

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— Уход Валерия Карпина из «Ростова». Как ты воспринял эту новость?

— Очень удивился, и, признаюсь, мне было очень грустно. Теперь хочу проявлять себя, расти как футболист и показать Карпину, что он старался не зря, работая со мной. Спасибо ему за все!

— Кем Карпин стал для тебя за время совместной работы?

— Он был и является для меня Человеком с большой буквы. Мы были дружны, и он всегда помогал мне. Если резюмировать наши отношения, он был для меня русским отцом.

— Что знал о Юрии Сёмине до его прихода в «Ростов»?

— Не могу сказать, что знал о нем многое, но при этом уже хочу биться за него в каждом матче. Хочу делать это во благо нашей команды.

— У тебя же вообще не было отпуска этим летом: закончился прошлый сезон, ты уехал в сборную, потом начались сборы «Ростова», — и вот новый сезон. Как ты себя сейчас чувствуешь?

— У меня было всего четыре дня отпуска, за это время удалось встретиться с семьей. Не скрою, хотелось бы провести с ней побольше времени.

Относительно моих кондиций — считаю, что я в хорошей форме. В прошлом году у меня было 3−4 месяца, когда я не мог тренироваться из-за травмы. Так что сейчас готов наверстать упущенное.

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— Знаю, что ты учишь русский язык. Какие в этом успехи?

— Каждый день занимаюсь по 5 минут. Интервью на русском? Ха-ха! Пока не готов к такому, но как буду — обязательно вам сообщу!

— Самый яркий пример недопонимания в России из-за языкового барьера?

— Поверьте, я не настолько владею языком, чтобы меня кто-то неправильно понял. Пока очень многого не могу выразить на русском. Не скрою, в какой-то степени это даже удобно, так как минимизирует количество недопониманий.

— К чему в России ты до сих пор не можешь привыкнуть?

— В России я привык ко всему, единственное, по чему скучаю, это по японской кухне. Вот ездил к родителям — поел хорошенько.

— По твоим наблюдениям, Россия — это больше европейская или азиатская страна?

— Однозначно — европейская.

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— Российские девушки — пишут ли они тебе в директ инстаграма? Ставят ли «огонечки» в ответ на сториз? Зовут на свидания?

— Честно — до сих пор мне никто не оказывал подобного внимания. Очень жду чего-то такого!

— То есть тебе нравятся русские девушки?

— Русские девушки очень красивые! Но я не знаю русского языка, поэтому не могу общаться с ними, соответственно, пока не могу понять полностью — каков он, типаж русской девушки.

— Можешь себе представить, что заведешь в Ростове семью и останешься в городе надолго?

— Признаюсь, пока я не думал об этом. Я вообще не думаю о будущем. Единственное, о чем я думаю, — это как стать чемпионом России с «Ростовом».

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