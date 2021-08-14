«Карпин для меня — русский отец. За Семина хочу биться в каждом матче». Интервью Кенто Хашимото
Алексей Ковалев пообщался с полузащитником «Ростова».
Алексей Ковалев пообщался с полузащитником «Ростова».
— Летняя Олимпиада — большое событие для Японии. Удавалось за ней следить?
— Да, следил за Играми по российскому телевидению. Внимательно наблюдал за японской мужской сборной по футболу и болел за нее. Также знаю, что мы взяли золотые медали по бейсболу и сумо, плюс в целом высоко оказались итоговом медальном зачете. Одно могу сказать: горжусь нашим народом!
— Были ли среди твоих знакомых те, кто выступал против Олимпиады в Токио? Как сообщалось в СМИ, такие настроения в стране присутствовали.
— Нет, никто из моих знакомых не высказывался против проведения Игр в Токио. Но было много людей, которым досадовали
— Как ты отнесся к пикетам возле стадионов Токио?
— Пикеты? Даже и не знал, что такое было.
— Уход Валерия Карпина из «Ростова». Как ты воспринял эту новость?
— Очень удивился, и, признаюсь, мне было очень грустно. Теперь хочу проявлять себя, расти как футболист и показать Карпину, что он старался не зря, работая со мной. Спасибо ему за все!
— Кем Карпин стал для тебя за время совместной работы?
— Он был и является для меня Человеком с большой буквы. Мы были дружны, и он всегда помогал мне. Если резюмировать наши отношения, он был для меня русским отцом.
— Что знал о Юрии Сёмине до его прихода в «Ростов»?
— Не могу сказать, что знал о нем многое, но при этом уже хочу биться за него в каждом матче. Хочу делать это во благо нашей команды.
— У тебя же вообще не было отпуска этим летом: закончился прошлый сезон, ты уехал в сборную, потом начались сборы «Ростова», — и вот новый сезон. Как ты себя сейчас чувствуешь?
— У меня было всего четыре дня отпуска, за это время удалось встретиться с семьей. Не скрою, хотелось бы провести с ней побольше времени.
Относительно моих кондиций — считаю, что я в хорошей форме. В прошлом году у меня было 3−4 месяца, когда я не мог тренироваться
— Знаю, что ты учишь русский язык. Какие в этом успехи?
— Каждый день занимаюсь по 5 минут. Интервью на русском?
— Самый яркий пример недопонимания в России
— Поверьте, я не настолько владею языком, чтобы меня
— К чему в России ты до сих пор не можешь привыкнуть?
— В России я привык ко всему, единственное, по чему скучаю, это по японской кухне. Вот ездил к родителям — поел хорошенько.
— По твоим наблюдениям, Россия — это больше европейская или азиатская страна?
— Однозначно — европейская.
— Российские девушки — пишут ли они тебе в директ инстаграма? Ставят ли «огонечки» в ответ на сториз? Зовут на свидания?
— Честно — до сих пор мне никто не оказывал подобного внимания. Очень жду
— То есть тебе нравятся русские девушки?
— Русские девушки очень красивые! Но я не знаю русского языка, поэтому не могу общаться с ними, соответственно, пока не могу понять полностью — каков он, типаж русской девушки.
— Можешь себе представить, что заведешь в Ростове семью и останешься в городе надолго?
— Признаюсь, пока я не думал об этом. Я вообще не думаю о будущем. Единственное, о чем я думаю, — это как стать чемпионом России с «Ростовом».