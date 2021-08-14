«Зенит» показал, как Малком взял интервью у новичка команды Клаудиньо
Нападающий «Зенита» Малком взял интервью у своего соотечественника и новичка команды, полузащитника Клаудиньо.
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Нападающий «Зенита» Малком взял интервью у своего соотечественника и новичка команды, полузащитника Клаудиньо.
Перед тем, как задавать вопросы, Малком спросил у оператора на русском языке: «Ты готов? Я готов. Клаудиньо тоже».
«Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудиньо 13 августа. Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Клаудиньо вместе с Малкомом стал победителем Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.