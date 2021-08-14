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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Урал»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 14 августа, состоится очередной матч 4-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Урал».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 4, 14.08.2021, 17:30

Спартак1Урал0

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Команды определились со стартовыми составами на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

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