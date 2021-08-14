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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Клаудиньо отправился c «Зенитом» в Москву на матч с «Локомотивом»

Бразильский нападающий Клаудиньо в составе «Зенита» вылетел в Москву, где 15 августа состоится матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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Источник: Reuters

Соответствующая фотография появилась в «инстаграме» «Зенита». Там выложена фотография Клаудиньо и Малкома, которые отправляются в столицу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ранее стало известно, что Клаудиньо подписал контракт с «Зенитом». Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
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Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.

Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

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