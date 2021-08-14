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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 14 августа, в Ростове будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» примет московский ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Команды определились со стартовыми составами.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Кучаев.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Иван Сараев (Санкт-Петербург).

ЦСКА в трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал три очка, завоевав победу над «Уфой» (1:0), и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке в турнирной таблице. Единственное очко он набрал в матче с «Химками» (1:1).

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