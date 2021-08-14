«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Сегодня, 14 августа, в Ростове будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» примет московский ЦСКА.
Сегодня, 14 августа, в Ростове будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» примет московский ЦСКА.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Команды определились со стартовыми составами.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Кучаев.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из
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