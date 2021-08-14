Фанаты «Спартака» целый тайм оскорбляли команду и Федуна. Этот протест выглядел глупо
Неужели люди до сих пор наивно верят, что после таких зарядов владелец клуба его продаст?
Неужели люди до сих пор наивно верят, что после таких зарядов владелец клуба его продаст?
Всё самое яркое в первом тайме матча «Спартака» и «Урала» происходило за воротами Александра Максименко — там расположились болельщики хозяев. И почти всю первую половину поддерживать команду часть из них совершенно не стремилась. Сначала фанаты вывесили баннер, посвящённый Александру Соболеву: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Затем досталось и его партнёрам: Понсе, Зобнину, Айртону и Рассказову: «Критика глаза уши режет? Пока вся команда слушала выкрики — сбежали в раздевалку от критики». Дальше было несколько зарядов против всей команды и много кричалок — про Леонида Федуна и его жену Зарему Салихову.
Такое поведение болельщиков «Спартака» именно в день матча с «Уралом» — странное. Любая акция протеста должна быть на
Чего фанаты хотят добиться сегодня? Многие были недовольны активностью жены Федуна Заремы Салиховой в
А вот что не смешно — это практически полное отсутствие поддержки команды. И это в момент, когда игроки если и заслуживали критику, то точно не заслужили такую обструкцию и оскорбления. Да, «Спартак» проиграл «Рубину», дважды — «Бенфике» и «Нижнему Новгороду». При этом «Бенфика» — это в принципе другой уровень клуба и футболистов, здесь изначально шансов было немного — достаточно сравнить составы команд. «Рубину» «Спартак» в гостях проиграл незаслуженно — в том, что хозяевам тогда повезло, признавался даже Леонид Слуцкий. Поражение от «Нижнего Новгорода» — обидное.
Кажется, этого маловато.
Кстати, болельщикам хотелось бы напомнить, что во время перестройки «Спартака» на новую схему (Доменико Тедеско играл в три защитника, Руй Витория — в четыре) лидеры отдыхали после насыщенного сезона и Евро-2020. А ещё команда пока не получила усиления. Так что такие результаты команды, которой ещё и не везёт — это не
Важно, что как только болельщики сделали паузу и решили погнать «Спартак» вперёд, поддержку стало слышно гораздо лучше. Значит это только одно — желающих поддержать команду сейчас гораздо больше, чем покритиковать. А тем, кто ругал команду и клуб весь первый тайм, кажется, просто важен протест ради протеста. И сегодня он выглядел глупо.