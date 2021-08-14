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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Спартака» целый тайм оскорбляли команду и Федуна. Этот протест выглядел глупо

Неужели люди до сих пор наивно верят, что после таких зарядов владелец клуба его продаст?

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Источник: Чемпионат.com
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Всё самое яркое в первом тайме матча «Спартака» и «Урала» происходило за воротами Александра Максименко — там расположились болельщики хозяев. И почти всю первую половину поддерживать команду часть из них совершенно не стремилась. Сначала фанаты вывесили баннер, посвящённый Александру Соболеву: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Затем досталось и его партнёрам: Понсе, Зобнину, Айртону и Рассказову: «Критика глаза уши режет? Пока вся команда слушала выкрики — сбежали в раздевалку от критики». Дальше было несколько зарядов против всей команды и много кричалок — про Леонида Федуна и его жену Зарему Салихову.

Если мягко перефразировать их посыл — владельцу клуба предлагали из «Спартака» уйти. Кстати, сам Федун на игру не приехал.

Такое поведение болельщиков «Спартака» именно в день матча с «Уралом» — странное. Любая акция протеста должна быть на что-то направлена. Раньше фанаты «Спартака» высказывали своё недовольство Станиславом Черчесовым — чтобы добиться его ухода. Оскорбляли Дениса Глушакова — для этой же цели. Посылали экс-тренера команды Олега Кононова — и тоже ради его отставки. Акции же против Федуна были направлены против каких-то его действий, чтобы обратить внимание на проблемы, призывали к отставке и его самого — но он никуда не уходил.

Источник: Чемпионат.com

Чего фанаты хотят добиться сегодня? Многие были недовольны активностью жены Федуна Заремы Салиховой в телеграм-канале — но о его закрытии она объявила ещё 8 августа, с тех пор там нет каких-то «сливов» или «войны» с сотрудниками клуба. Недовольны уходом Дмитрия Попова? Ну, тогда пишите баннеры об этом. Если не устраивает отсутствие трансферов — говорите об этом, как порой было раньше. Но чего фанаты хотят добиться сегодня? Или наивно верят в то, что на 10-ю, 20-ю или какую по счёту акцию протеста против Федуна владелец клуба вдруг подумает: «Действительно, на фиг этот «Спартак»? Ещё и в год столетия клуба? Смешно.

Источник: Чемпионат.com

А вот что не смешно — это практически полное отсутствие поддержки команды. И это в момент, когда игроки если и заслуживали критику, то точно не заслужили такую обструкцию и оскорбления. Да, «Спартак» проиграл «Рубину», дважды — «Бенфике» и «Нижнему Новгороду». При этом «Бенфика» — это в принципе другой уровень клуба и футболистов, здесь изначально шансов было немного — достаточно сравнить составы команд. «Рубину» «Спартак» в гостях проиграл незаслуженно — в том, что хозяевам тогда повезло, признавался даже Леонид Слуцкий. Поражение от «Нижнего Новгорода» — обидное.

Но разве четыре таких матча — повод централизованно оскорблять команду с трибун во время игры?

Кажется, этого маловато. Чего-то сверхъестественного точно не произошло — на старте буксуют и даже позорятся многие клубы РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Кстати, болельщикам хотелось бы напомнить, что во время перестройки «Спартака» на новую схему (Доменико Тедеско играл в три защитника, Руй Витория — в четыре) лидеры отдыхали после насыщенного сезона и Евро-2020. А ещё команда пока не получила усиления. Так что такие результаты команды, которой ещё и не везёт — это не что-то удивительное. И протестовать пока точно рановато — настоящие болельщики команду в трудный момент должны поддержать. Единственный понятный тезис фанатов — это про уход футболистов от разговора после матча. На нём можно было и остановиться.

Важно, что как только болельщики сделали паузу и решили погнать «Спартак» вперёд, поддержку стало слышно гораздо лучше. Значит это только одно — желающих поддержать команду сейчас гораздо больше, чем покритиковать. А тем, кто ругал команду и клуб весь первый тайм, кажется, просто важен протест ради протеста. И сегодня он выглядел глупо.

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