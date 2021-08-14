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19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» нанесла «Нижнему Новгороду» первое поражение в сезоне

«Нижний Новгород» на своем поле уступил «Уфе» в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Уфимцы переиграли соперника со счетом 2:1.

Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

Все голы были забиты во втором тайме: у победителей отличились Гамид Агаларов и Олег Иванов, который реализовал пенальти, у проигравших — дебютант РПЛ Акош Кечкеш.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нижний Новгород» потерпел первое поражение после выхода в РПЛ. У команды осталось 7 очков. «Уфа» одержала первую победу в сезоне. Команда набрала 4 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице.

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