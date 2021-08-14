«Спартак» победил «Урал» благодаря голу Зобнина
«Спартак» в домашнем матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Роман Зобнин.
Спартак
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«Спартак» в домашнем матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Роман Зобнин.
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Для «Урала», который на днях сменил главного тренера (вместо Юрия Матвеева пришел Игорь Шалимов) это третье поражение при одной ничьей. Команда занимает 15-е место. В следующем матче «Урал» на своем поле примет «Динамо».