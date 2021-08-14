Витория отреагировал на оскорбления болельщиков «Спартака»

«Конечно, я не настолько владею русским, чтобы понимать, что кричат болельщики с трибун. Я уважаю мнения всех сторон, в том числе болельщиков. Мы должны отвечать на их критику игрой и победами. И, несмотря на критику фанатов, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам всё равно оказали. Я её слышал», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.