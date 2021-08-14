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20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Витория отреагировал на оскорбления болельщиков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал оскорбления болельщиков красно-белых в отношении игроков команды во время матча с «Уралом» (1:0).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я не настолько владею русским, чтобы понимать, что кричат болельщики с трибун. Я уважаю мнения всех сторон, в том числе болельщиков. Мы должны отвечать на их критику игрой и победами. И, несмотря на критику фанатов, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам всё равно оказали. Я её слышал», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Болельщики «Спартака» вывешивали оскорбительные баннеры в адрес футболистов на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Также с фанатской трибуны были слышны оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба.

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