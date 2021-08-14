Игорь Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по матчам в чемпионате России
Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» стал для вратаря 489-м в чемпионатах России.
ЦСКА
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» стал для вратаря 489-м в чемпионатах России.
Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира, сравнявшись в списке гвардейцев с многолетним партнером по клубу и сборной России Сергеем Игнашевичем.
35-летний вратарь дебютировал в ЧР в мае 2003 года и уже 18 лет бессменно выступает за армейский клуб. Помимо Акинфеева и Игнашевича отметку в 400 матчей преодолели Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий.
А из действующих игроков преследователями Акинфеева являются Артем Дзюба (365 матчей, 15-е место), Олег Иванов (337 матчей, 24-е место) и Денис Глушаков (331 матч, 27-е место).
Топ-5 лидеров по матчам в чемпионатах России:
|Игрок
|Карьера в РПЛ
|Матчи
|Голы
|Сергей Игнашевич
|1999-2018
|489
|41
|Игорь Акинфеев
|2003-н.в.
|489
|-393
|Сергей Семак
|1993-2005, 2006-2013
|456
|102
|Дмитрий Лоськов
|1992-2013, 2017
|453
|120
|Игорь Семшов
|1996-2014
|433
|98