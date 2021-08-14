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22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по матчам в чемпионате России

Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» стал для вратаря 489-м в чемпионатах России.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира, сравнявшись в списке гвардейцев с многолетним партнером по клубу и сборной России Сергеем Игнашевичем.

Во время загрузки произошла ошибка.

35-летний вратарь дебютировал в ЧР в мае 2003 года и уже 18 лет бессменно выступает за армейский клуб. Помимо Акинфеева и Игнашевича отметку в 400 матчей преодолели Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий.

А из действующих игроков преследователями Акинфеева являются Артем Дзюба (365 матчей, 15-е место), Олег Иванов (337 матчей, 24-е место) и Денис Глушаков (331 матч, 27-е место).

Топ-5 лидеров по матчам в чемпионатах России:

ИгрокКарьера в РПЛМатчиГолы
Сергей Игнашевич1999-201848941
Игорь Акинфеев2003-н.в.489-393
Сергей Семак1993-2005, 2006-2013456102
Дмитрий Лоськов1992-2013, 2017453120
Игорь Семшов1996-201443398
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