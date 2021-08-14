Игорь Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по матчам в чемпионате России

Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира, сравнявшись в списке гвардейцев с многолетним партнером по клубу и сборной России Сергеем Игнашевичем.

35-летний вратарь дебютировал в ЧР в мае 2003 года и уже 18 лет бессменно выступает за армейский клуб. Помимо Акинфеева и Игнашевича отметку в 400 матчей преодолели Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий.