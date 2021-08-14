Трибуны протестуют, Витория побеждает. «Спартак» одолел «Урал», не впечатлив игрой
Победный гол забил Роман Зобнин, к которому у спартаковских фанатов возникли претензии.
Победный гол забил Роман Зобнин, к которому у спартаковских фанатов возникли претензии.
После ответного матча с «Бенфикой» Руя Виторию много критиковали за то, что «Спартак» в Лиссабоне оборонял поражение. Шансов пройти объективно не было, и тренер избрал защитную тактику, которую можно было интерпретировать как лузерскую. Однако на решение Витории нужно смотреть шире: крупное поражение вызвало бы больше негатива и резонанса, а так еще оставалась возможность исправить ситуацию. Для этого нужно брать максимум очков в оставшихся летних матчах — с «Уралом», «Арсеналом» и «Сочи».
Витория не стал проводить масштабную ротацию, поменяв только Умярова на Крала в центре поля. Видимо, португалец разобрался и определился с теми, кто может давать результат. Естественно, с поправкой на то, что сейчас не могут играть Промес и Мозес.
С первых минут на трибунах было интереснее, чем на поле. Еще на разминке за воротами на Севере на видное место вывесили миниатюру знаменитого баннера с портретом Николая Старостина и словами «Он все видит». После стартового свистка появилась пара персональных баннеров. Один персональный: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Другой — для Понсе, Соболева, Зобнина, Айртона и Рассказова: «Пока вся команда слушала выкрики, сбежали в раздевалку от критики».
С пояснениями выступило объединение Supporters Group: футболистам предъявили за то, что после поражения от «Нижнего» они не подошли к негодующей трибуне. «Парни! Выходя на поле, помните за кого и для кого вы играете. И не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться они и «убить» могут», — говорилось в заявлении фанатов.
Весь тайм с трибун неслись известные заряды, которые звучат, когда в «Спартаке» не все в порядке. В
Ну, а на поле «Спартак» владел преимуществом, создавал моменты, но с реализацией
«Урал», проводивший первый матч по руководством Игоря Шалимова, естественно, рассчитывал на контратаки. В одной из них гости даже имели численное преимущество, но не сумели правильно им распорядиться. Шалимова это привело в бешенство.
Во втором тайме на трибунах стало спокойнее, фанаты даже спели известный хит МакSим. А на поле мало что изменилось. Еще пара моментов была у Ларссона, но ни он, ни весь «Спартак» не смогли забить второй мяч. От этого концовка получилась нервной. «Уралу» давали атаковать, но вытаскивать такие матчи команда сейчас не в состоянии. Все это угнетало Шалимова.
Победа «Спартака» не впечатлила, но сейчас главное для
И да, к трибуне в этот раз подошли все, а капитан команды Джикия перешагнул через рекламные щиты и