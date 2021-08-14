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20:35 (мск), источник: РБК

Капитан «Спартака» поговорил с фанатами после кричалок на игре с «Уралом»

Георгий Джикия общался с болельщиками около трех минут. Ранее во время игры с «Уралом» фанаты «Спартака» устроили акцию против игроков и руководства клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уралом» в матче 4-го тура чемпионата России подошел к фанатской трибуне «красно-белых» и поговорил с болельщиками. Остальные игроки и весь тренерский штаб обменялись аплодисментами с фанатами, а затем проследовали в подтрибунное помещение.

Джикия разговаривал с болельщиками около трех минут. После беседы 27-летний защитник подарил фанатам свою футболку и ушел. Видео разговора Джикии и болельщиков опубликовано в Telegram-канале журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.

«Спартак» победил в субботу «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 27-й минуте Роман Зобнин. Это первая победа «Спартака» в последних трех матчах и вторая в чемпионате России.

Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двух встречах «Бенфике» с одинаковым счетом 0:2. По ходу игры с «Уралом» болельщики «Спартака» скандировали лозунги и вывесили баннеры с критикой игроков и руководства клуба.

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Первый тайм: 1:0
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