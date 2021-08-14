ЦСКА на выезде обыграл «Ростов» в чемпионате России
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА на выезде победили «Ростов» в матче четвертого тура чемпионата России.
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА на выезде победили «Ростов» в матче четвертого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в
Счет в матче на 8-й минуте открыл Яка Бийол, удвоил преимущество армейцев Федор Чалов (36). «Ростов» ответил голом Данила Глебова (54). На 89-й минуте матча полузащитник москвичей Константин Марадишвили установил окончательный счет.
В следующем туре ЦСКА 21 августа примет грозненский «Ахмат», а ростовчане 22-го числа на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».