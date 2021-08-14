«Ахмат» прервал серию «Динамо» из трех побед в РПЛ
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» дома обыграли московское «Динамо» в матче четвертого тура Российской
Ахмат
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» дома обыграли московское «Динамо» в матче четвертого тура Российской
Субботняя встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Даниил Уткин (35-я минута) и Владислав Карапузов (38), перешедший в «Ахмат» из «Динамо» на правах аренды. У гостей отличился Себастиан Шиманьский (48).
«Динамо», прервавшее свою трехматчевую победную серию, в следующем туре сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом» 21 августа. «Ахмат», одержавший вторую победу при двух поражениях, в этот же день встретится на выезде с московским ЦСКА.