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23:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Принадлежащий «Динамо» Карапузов «хоронит» бело-голубых. А у Уткина вновь гол-шедевр со штрафного

«Ахмат» обыграл «Динамо» — 2:1.

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» стартовало сверхбодро: три победы в трех матчах. Последний раз такое было в 2003 году. Без потерь вместе с бело-голубыми начали сезон еще только «Зенит» и «Рубин». И болельщики говорили: если и из Грозного увезем победу, поверим, что можем претендовать на что-то серьезное.

Матч с «Ахматом» ожидался динамовцами с особой тревогой. Все-таки чеченский клуб был разозлен двумя последними поражениями, а матч в Казани сопровождался еще и скандальным судейством. Комиссия в итоге признала грубую ошибку рефери, отменив удаление голкипера Шелии. А когда «Ахмат» чувствует несправедливость — это опасно вдвойне.

У грозненцев впервые с начала матча появился Семенов — единственный представитель на Евро. А у бело-голубых в стартовом составе дебютировал Макаров, что стоило места Нжи. Захарян при этом перешел с правого фланга на левый.

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«Динамо» постепенно все больше переходит в разряд фаворитов. Если в прежние годы «Ахмат» старался дома навязывать свою волю бело-голубым или как минимум действовал на встречных курсах, то теперь хозяева откровенно отдали инициативу москвичам, уповая лишь на контратаки. 65 процентов владения мячом до перерыва, девять ударов против четырех у соперника — такая статистика была в пользу «Динамо» к перерыву, а в счете вел «Ахмат» — 2:0.

Грозненцы терпели в обороне, а динамовцев сильно подводила точность — моменты для ударов у Макарова, Захаряна, Шиманьски, Фомина были хорошие, но в створ мяч не шел. «Ахмат» же выжал из своих моментов максимум.

Сначала Уткин забил прямым ударом со штрафного во втором туре подряд. Шунин, видимо, решил, что полузащитник повторит тот же трюк с перебросом стенки, сдвинулся в центр, а мяч полетел в его угол — 1:0. Снова великолепный гол Уткина — его «стандарты» становятся смертельными.

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А через три минуты голкиперу гостей снова не повезло — мяч после удара Карапузова попал в штангу, затем в спину Шунину и отлетел в ворота — 2:0.

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Полузащитник «Ахмата» тут же отвесил поклон скамейке запасных «Динамо» — игрок принадлежит бело-голубым, а в клуб из Чечни отправился в аренду. И явно горел желанием доказать, что на него зря не сделали ставку. Учитывая, что и штрафной, приведший к первому голу, заработал Карапузов, ему это удалось.

Интересно, что герой двух эпизодов вообще не должен был находиться в этот момент на поле — его не было в стартовом составе. Не было бы счастья, да несчастье помогло — травму получил Быстров.

«Динамо» надо было отыгрываться, Шварц в перерыве снял Паршивлюка и Моро, выпустив Варелу и Скопинцева. Захарян при этом передвинулся в центр, а Фомин стал опорником. Свежие футболисты и отличились в начале второй половины. Уругваец вынес мяч с линии ворот, когда Конате должен был делать счет 3:0. А россиянин тут же все сделал, чтобы Шиманьски забил из центра штрафной — 2:1.

Весь тайм еще оставался впереди, но «Ахмат» выстроил стену, а бело-голубые в нее уперлись. И по-настоящему были близки ко второму голу только в добавленное время. Бальбуэна сначала пробил из центра штрафной в штангу, а в продолжение атаки он же наносил удар из убойной позиции, но попал в своего же партнера — Игбуна.

Важная для грозненцев и Талалаева победа после двух поражений, а «Динамо» впервые в сезоне теряет очки и упускает лидерство.

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2:1
Первый тайм: 2:0
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