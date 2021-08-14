Принадлежащий «Динамо» Карапузов «хоронит» бело-голубых. А у Уткина вновь гол-шедевр со штрафного
«Ахмат» обыграл «Динамо» — 2:1.
«Ахмат» обыграл «Динамо» — 2:1.
«Динамо» стартовало сверхбодро: три победы в трех матчах. Последний раз такое было в 2003 году. Без потерь вместе с
Матч с «Ахматом» ожидался динамовцами с особой тревогой.
У грозненцев впервые с начала матча появился Семенов — единственный представитель на Евро. А у
«Динамо» постепенно все больше переходит в разряд фаворитов. Если в прежние годы «Ахмат» старался дома навязывать свою волю
Грозненцы терпели в обороне, а динамовцев сильно подводила точность — моменты для ударов у Макарова, Захаряна, Шиманьски, Фомина были хорошие, но в створ мяч не шел. «Ахмат» же выжал из своих моментов максимум.
Сначала Уткин забил прямым ударом со штрафного во втором туре подряд. Шунин, видимо, решил, что полузащитник повторит тот же трюк с перебросом стенки, сдвинулся в центр, а мяч полетел в его угол — 1:0. Снова великолепный гол Уткина — его «стандарты» становятся смертельными.
А через три минуты голкиперу гостей снова не повезло — мяч после удара Карапузова попал в штангу, затем в спину Шунину и отлетел в ворота — 2:0.
Полузащитник «Ахмата» тут же отвесил поклон скамейке запасных «Динамо» — игрок принадлежит
Интересно, что герой двух эпизодов вообще не должен был находиться в этот момент на поле — его не было в стартовом составе. Не было бы счастья, да несчастье помогло — травму получил Быстров.
«Динамо» надо было отыгрываться, Шварц в перерыве снял Паршивлюка и Моро, выпустив Варелу и Скопинцева. Захарян при этом передвинулся в центр, а Фомин стал опорником. Свежие футболисты и отличились в начале второй половины. Уругваец вынес мяч с линии ворот, когда Конате должен был делать счет 3:0. А россиянин тут же все сделал, чтобы Шиманьски забил из центра штрафной — 2:1.
Весь тайм еще оставался впереди, но «Ахмат» выстроил стену, а
Важная для грозненцев и Талалаева победа после двух поражений, а «Динамо» впервые в сезоне теряет очки и упускает лидерство.