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00:09 (мск), источник: Sports.Ru

Депутат Свищев об отмене лимита: «Мы убьем сборную и будем платить сотни миллионов аргентинцами, бразильцам и африканцам»

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на возможную отмену лимита на легионеров в российском футболе.

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Источник: РИА "Новости"
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«Рассуждаю как спортивный менеджер и функционер — я категорически против отмены лимита. Не понимаю, для чего это нужно и не понимаю логики футбольных функционеров. Где тогда будут играть наши ребята? У них не будет такой возможности.

Это, конечно, хорошо, что мы таким образом создадим замечательные условия для иностранцев и Россия будет хорошей тренировочной базой для них, но в таком случае я не вижу никакой перспективы для наших парней. Наши ребята не должны попадать в российские клубы по остаточному принципу.


Прекрасно понимаю, что сейчас российский футбол находится не на самом высоком месте в мире, но где логика в данном решении? Мы можем похоронить веру нашего молодого поколения в футбол. Аргументы про конкуренцию с иностранцами неубедительны. Хорошо, клубы в еврокубках будут лучше выступать, а что будет с национальной командой? Из кого будем набирать сборную?

Я в эти фантастические сценарии от отмены лимита не верю. Отменив лимит, мы убьем сборную, возможности и перспективы попасть туда нашей молодежи. Более того, при таком раскладе наша сборная продолжит играть так же слабо на международном уровне, потому выбирать будет практически не из кого.

Выбор должен быть из большого базиса игроков. Основа сборной должна состоять из игроков, которые постоянно и обязательно должны играть в своих клубах — при отмене лимита такого не будет. Вместо развития чемпионата за счет собственных футболистов мы будем платить сотни миллионов аргентинцами, бразильцам и африканцам», — сказал Свищев.

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