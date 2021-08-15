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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

Динамо
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Динамо» потерпело первое поражение в нынешнем сезоне.

«В первую очередь хотел бы поздравить Ахмат с победой. В первом тайме мы контролировали встречу, у нас был очень большой процент владения. Мы хорошо вошли в игру, но, к сожалению, те два мяча, которые были от «Ахмата», были забиты за три минуты. Это случилось, мы сделали ответную реакцию во втором тайме, было много моментов. Также во втором тайме буквально в самом начале мы хорошо оборонялись и не пропустили третий. Может быть, нам не хватило хладнокровия, ключевого паса, а где-то — точности завершения атаки. К сожалению, болезненное поражение.

Первый гол, у нас было достаточно большое расстояние между линиями, наверное, это и явилось причиной штрафного «Ахмата». Второй гол, мы должны были более плотно играть в штрафной и заблокировать удар. Замены Паршивлюка и Моро были тактическими. Для нас было важно поставить на правый фланг игрока, который бы принёс импульс в атаку — Варела, а Фомин опустился в позицию опорника. Захарян сыграл на позиции восьмёрки, ему было важно находить свободные зоны. Скопинцев играл на позиции вингера, чтобы создавать ситуации один в один и идти в дриблинг.

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Разговор в перерыве был о тактических корректировках, построении, и обратили внимание на то, как нам нужно распоряжаться мячом при владении в атаке. В разговорах об обороне обратили внимание на расстояние между линиями. Говорили, чтобы игроки более компактно располагались друг с другом. Не стал бы исключительно говорить о Макарове, я больше скажу о команде, о её реагировании. Нам не хватало целеустремлённости, силы и энергии, которая бы завершалась моментами.

Бальбуэна в роли нападающего? У тренера должно быть огромное количество вариантов на случай разного развития игры. В данном случае это был план C. Незадолго до конца матча у него была хорошая ситуация, и он мог сравнять счёт ударом головой.

Не жалеем ли, что отдали Карапузова в аренду? Ничего страшного, это футбол, и такое бывает, что бывшие игроки и арендованные проводят великолепный матч. Сегодня был именно такой случай", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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Ахмат
2:1
Первый тайм: 2:0
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