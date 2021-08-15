Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ахматом»

«В первую очередь хотел бы поздравить Ахмат с победой. В первом тайме мы контролировали встречу, у нас был очень большой процент владения. Мы хорошо вошли в игру, но, к сожалению, те два мяча, которые были от «Ахмата», были забиты за три минуты. Это случилось, мы сделали ответную реакцию во втором тайме, было много моментов. Также во втором тайме буквально в самом начале мы хорошо оборонялись и не пропустили третий. Может быть, нам не хватило хладнокровия, ключевого паса, а где-то — точности завершения атаки. К сожалению, болезненное поражение.



Первый гол, у нас было достаточно большое расстояние между линиями, наверное, это и явилось причиной штрафного «Ахмата». Второй гол, мы должны были более плотно играть в штрафной и заблокировать удар. Замены Паршивлюка и Моро были тактическими. Для нас было важно поставить на правый фланг игрока, который бы принёс импульс в атаку — Варела, а Фомин опустился в позицию опорника. Захарян сыграл на позиции восьмёрки, ему было важно находить свободные зоны. Скопинцев играл на позиции вингера, чтобы создавать ситуации один в один и идти в дриблинг.