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11:01 (мск), источник: Sports.Ru

Нобоа о продлении контракта с «Сочи»: Очень хорошие команды РПЛ хотели меня видеть, но я люблю этот город

36-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 4, 16.08.2021, 19:00

Сочи-Химки-

— В «Сочи» вы словно переживаете новую молодость. Сколько вам лет по ощущениям?

— Реально не знаю. Но я определенно сейчас стал лучшим игроком за всю свою карьеру. Пришли голы, последний пас — я чувствую себя прекрасно и всегда знаю, куда и когда нужно отправить мяч. Это все опыт.

— В конце прошлого сезона у вас заканчивался контракт, а новый подписали только в конце июня. Не было опасения за свое будущее?

— Наоборот. Я был уверен, что останусь. Мы поговорили с «Сочи» еще в мае. Они спросили меня, хочу ли я остаться. Я ответил, что люблю город, у меня здесь растут дети. Так что наш разговор продлился всего три минуты.

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— Возникали ли другие предложения?

— Очень хорошие команды из России хотели меня видеть. Но я сразу отказался, потому что хотел остаться в «Сочи». Сейчас я делаю то, что будет лучше для моей семьи, а не для моей карьеры.

— Вы всегда говорите, что хотите впоследствии вернуться в Эквадор. План по-прежнему такой?

— Да, конечно. Но если я уеду в Эквадор, то понимаю, что дети останутся здесь. Поэтому хочу оставаться работать в России как можно дольше.

— У вас контракт рассчитан всего на год. Дальше не загадываете?

— О завершении карьеры даже не думаю. Обычно футболист первым понимает, что пора заканчивать. Но пока и близко такого ощущения не возникает, — сказал Нобоа.

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