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11:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Гендиректор «Спартака» назвал следующую трансферную цель клуба

Московский «Спартак» ведет работу по приобретению правого защитника. Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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По его словам, на позицию рассматриваются как россияне, так и иностранцы. «Рассказов при этом выглядит уверенно, но необходимо усиливаться. Что касается опорника, то нам сначала надо работать над продажами. Освободится легионерское место, и тогда мы сможем взять игрока. Кандидаты есть», — отметил Мележиков в интервью ИТАР-ТАСС.

Кроме того, функционер отметил, что бюджет на команду остался примерно тем же, как в прошлом году. «Что касается роста зарплат игроков, то я не говорил бы, что это правило: у кого-то они повышаются за заслуги и перспективы, у кого-то остаются такими же, кто-то уходит, приходят игроки с меньшими зарплатами», — сказал генеральный директор.

Напомним, что в четвертом туре первенства Российской премьер-лиги «Спартак» выиграл у «Урала» с минимальным счетом — 1:0. Этим команда прервала серию из трех подряд поражений в официальных матчах.

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Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
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