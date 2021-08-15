Гендиректор «Спартака» назвал следующую трансферную цель клуба
Московский «Спартак» ведет работу по приобретению правого защитника. Об этом рассказал генеральный директор
Московский «Спартак» ведет работу по приобретению правого защитника. Об этом рассказал генеральный директор
По его словам, на позицию рассматриваются как россияне, так и иностранцы. «Рассказов при этом выглядит уверенно, но необходимо усиливаться. Что касается опорника, то нам сначала надо работать над продажами. Освободится легионерское место, и тогда мы сможем взять игрока. Кандидаты есть», — отметил Мележиков в интервью
Кроме того, функционер отметил, что бюджет на команду остался примерно тем же, как в прошлом году. «Что касается роста зарплат игроков, то я не говорил бы, что это правило: у
Напомним, что в четвертом туре первенства Российской