Президент «Урала» высказался о возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России

«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 [иностранными] игроками», — сказал Иванов.