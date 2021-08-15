Президент «Урала» высказался о возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России
Григорий Иванов считает, что лимит должен поменяться не раньше, чем через один или два года.
Григорий Иванов считает, что лимит должен поменяться не раньше, чем через один или два года.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Клубы Тинькофф — Российской
В пятницу издание Daily Storm сообщило, что Российский футбольный союз разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата чемпионата страны, в частности, предлагается полностью отменить лимит на иностранных игроков.
«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз
Согласно нынешнему лимиту на легионеров в РПЛ каждый клуб может заявлять на чемпионат восемь иностранных футболистов. Ранее лимит ограничивал появление легионеров на поле.