Малком: На Олимпиаде в Японии советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»

«Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: “Ты должен принять это решение, в “Зените” ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!”. И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы», — цитирует Малкома сайт «Зенита».