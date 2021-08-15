Малком: На Олимпиаде в Японии советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»

Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом Игр в Токио. «Зенит» в пятницу объявил о подписании контракта с Клаудиньо, ранее выступавшим за бразильский «Ред Булл Брагантино».
«Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: “Ты должен принять это решение, в “Зените” ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!”. И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы», — цитирует Малкома сайт «Зенита».
«(Клаудиньо) очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта — играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит, как уезжает играть в европейский клуб. Повторюсь — не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории “Зенита” и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов», — сказал футболист.
В воскресенье в матче чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Малком сообщил. что готов принять участие в игре.
«Я чувствую, что полностью готов — и физически, и эмоционально. Теперь все зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой», — сказал Малком.