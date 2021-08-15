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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком: На Олимпиаде в Японии советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Футболист «Зенита» Малком заявил, что во время Игр в Токио советовал своему партнеру по олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо перейти в петербургский клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом Игр в Токио. «Зенит» в пятницу объявил о подписании контракта с Клаудиньо, ранее выступавшим за бразильский «Ред Булл Брагантино».

«Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: “Ты должен принять это решение, в “Зените” ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!”. И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы», — цитирует Малкома сайт «Зенита».

«(Клаудиньо) очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта — играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит, как уезжает играть в европейский клуб. Повторюсь — не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории “Зенита” и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов», — сказал футболист.

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В воскресенье в матче чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Малком сообщил. что готов принять участие в игре.

«Я чувствую, что полностью готов — и физически, и эмоционально. Теперь все зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой», — сказал Малком.
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