«Спартак» продлил контракт с Джикией, но клуб могут покинуть 9 российских игроков и Жиго — мнение

«Спартак» — в кризисе, несмотря на минимальную победу над «Уралом». Дело здесь не только в том, что происходит с командой на поле (хотя качество вчерашней игры у многих болельщиков красно-белых вызвало вопросы) и до недавних пор творилось вокруг клуба в телеграм-каналах. Летом следующего года, если не продлить соглашения, команду может покинуть сразу 10 футболистов, а усиления в это трансферное окно команда до сих пор не получила. Но ещё неделю назад всё было гораздо хуже.

Сегодня клуб наконец-то объявил о продлении контракта с Георгием Джикией. По срокам сторона игрока и руководство «Спартака» договорились ещё в конце июля: контракт подписан по схеме 3+1. Основные вопросы были связаны с фиксированной зарплатой и бонусами — их удалось решить на этой неделе. Ещё ода приятная для болельщиков «Спартака» новость: до 2026 года контракт с клубом продлил Александр Соболев. По нашей информации, получать он будет два миллиона евро в год. Для игрока сборной и одного из лучших нападающих РПЛ с паспортом — не такие уж большие деньги (особенно если вспомнить Романа Зобнина с окладом 3,5 млн).



А теперь о тревожном. Летом 2022 года контракты заканчиваются у Самуэля Жиго, Зелимхана Бакаева, Резиуана Мирзова, Ильи Кутепова, Георгия Мелкадзе, Александра Селихова, Руслана Литвинова, Николая Рассказова, Андрея Ещенко и Артёма Реброва. Рассуждаем, что же с ними будет дальше.

Зелимхан Бакаев

Зелимхан потерял место в основном составе «Спартака» при Доменико Тедеско и зимой мог покинуть команду. «Спартак» даже объявил цену для «Динамо» (правда, по словам гендиректора клуба Евгения Мележикова, специально завысил цифры), но переход так и не состоялся. В «Динамо», правда, о желании получать Бакаева не забыли — летом руководство пыталось договориться с футболистом, но не получилось: Зелимхан хотел получать два миллиона евро, в «Динамо» столько платить не захотели. Другой вопрос — готов ли «Спартак» отпускать Бакаева? При новом главном тренере Руе Витории полузащитник снова вернулся в основной состав, в перспективе — вызов в сборную России.

Позиция клуба: «Предложений от агента Бакаева или самого Бакаев я не слышал, — рассказал вчера гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков, — о зарплате мы не говорили. Его агент обещал вернуться на неделе и огласить цифры. Думаю, Бакаеву надо сосредоточиться на высокой результативности, а не на контракте.

Прогноз: Бакаев продлит контракт со «Спартаком».

Самуэль Жиго

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Продление контракта с Жиго, кажется, главная задача руководство «Спартака» на это лето. И при этом — самая сложная. Самуэль — один из лидеров и лучших игроков команды, замену которому найти будет крайне сложно. Но дело здесь, по словам Мележикова, не в деньгах, а в семье. В «Спартаке» в продлении заинтересованы, тогда как француз хочет чаще видеть сына.



Позиция клуба: «Агент настаивает, что у Жиго тяжёлая семейная ситуация и есть необходимость быть резидентом Европы, чтобы видеть сына, — рассказал Мележиков, — его супруга переезжать в Россию не хочет. Так что вариантов несколько: или он дорабатывает контракт и дальше либо мы, либо агент его трудоустраиваем. Либо найдём возможности для урегулирования вопроса с семьей. Идти наперекор личным семейным обстоятельствам мы не хотим. Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдёт на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены. Если её не найдём, а игрок не продлит контракт, то должен будет отработать его до конца».



В ситуации с Жиго делать прогнозы очень сложно — с одной стороны, игрок вряд ли получит такую зарплату в любом другом клубе Европы, поэтому ему надо убедить семью в необходимости остаться в России ещё на пару сезонов. Но если Жиго не захочет остаться в клубе, то главное для «Спартака» — оперативно найти ему замену (хотя бы к зимнему трансферному окну) и, продав Жиго, получить хоть какие-то деньги за его трансфер.

Резиуан Мирзов, Илья Кутепов, Георгий Мелкадзе

Всех троих игроков трудно назвать футболистами стартового состава, но, учитывая длинный и насыщенный сезон («Спартаку» всё-таки играть в Лиге Европы), глубина состава крайне важна. При этом клуб не против отпустить всех троих футболистов в это трансферное окно — нужно лишь хорошее предложение, которого пока нет. В СМИ была информация об интересе к Мелкадзе со стороны «Сочи», Мележиков вчера её не опроверг, но и не подтвердил, просто заявив, что «Георгий — игрок «Спартака». Ну, с этим пока спорить трудно.



Прогноз: Мелкадзе покинет клуб — из этой тройки в нём заинтересованы меньше всего. По Кутепову и Мирзову клуб будет ждать предложений до конца трансферного окна, но, если договориться о переходе в другую команду не получится, предложат контракты с понижением зарплаты.

Николай Рассказов, Руслан Литвинов

Альтернатив Николаю Рассказову на правом фланге обороны сегодня нет — Маслов, который может там сыграть, травмирован, а кого-то ещё Витории до сих пор не привезли. При этом смотрится Рассказов неплохо (что вчера отметил и Мележиков). Даже в случае покупки другого правого защитника «Спартаку» вряд ли стоит расставаться с Николаем — найти российского футболиста на эту позицию, даже просто для ротации и конкуренции, не так-то просто. Сейчас ситуация с контрактом Рассказова — точно не приоритетная задача для «Спартака», да и игрока всё должно устраивать. Это же касается и Руслана Литвинова — молодого парня, который лишь подходит к основе команды.



Прогноз: и Рассказову, и Литвнову клуб предложит новые контракты, когда разберётся с более насущными задачами. Оба футболиста контракты продлят.

Артём Ребров, Андрей Ещенко, Александр Селихов

Артём Ребров и Андрей Ещенеко — деды команды. Они нужны для атмосферы, для помощи молодым, но и подстраховать, в крайнем случае, ещё могут. Последние два раза ветераны продлевали контракты со «Спартаком» на один сезон — если клуб не передумает (а причин для этого пока нет), а сами футболисты не захотят завершить карьеру и переквалифицироваться в тренеры, то контракты, скорее всего, продлят ещё на один сезон.



Ситуация с Селиховым гораздо грустнее: в своё время Селихов был кандидатом в сборную России, но вратаря сгубили травмы. Сейчас Селихов продолжает лечиться, но прошлой весной он хорошо заменил Максименко в важнейшем матче против тульского «Арсенала». Как второй вратарь Селихов ещё может принести пользу «Спартаку».



Прогноз: Ещенко и Ребров продлят контракты со «Спартаком» ещё на один сезон. Селихов же сделает это, только если пойдёт на существенное понижение зарплаты — сейчас футболист получает 1,6 (!) млн евро в год. Платить такие деньги второму вратарю, который ещё и часто вылетает из-за травм — слишком неразумно. Но есть вариант, при котором сам Селихов не захочет сидеть на скамейке и ждать шанса в основе — тогда контракт с ним просто не продлят, и летом Александр команду покинет.

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