«Локомотив» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе
«Локомотив» в центральном матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет «Зенит».
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«Локомотив» в центральном матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет «Зенит».
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не выйдет на поле с первых минут, он попал в число запасных.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетлинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.