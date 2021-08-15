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16:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе

«Локомотив» в центральном матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет «Зенит».

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 4, 15.08.2021, 17:30

Локомотив-Зенит-

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не выйдет на поле с первых минут, он попал в число запасных.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетлинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

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