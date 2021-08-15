Ракицкий пропускает игру с «Локомотивом» из-за небольшого повреждения
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не приехал в Москву на игру с «Локомотивом» в рамках четвертого тура РПЛ
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не приехал в Москву на игру с «Локомотивом» в рамках четвертого тура РПЛ
Отмечается, тренерский штаб решил поберечь игрока, чтобы не усугублять повреждение.
Что касается Клаудиньо, футболист приехал в Москву, но на игру не заявлен, так как ждет рабочую визу.
Матч команд начнется в 17:30 (мск).