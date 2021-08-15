«Локомотив» и «Зенит» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью

Команды обменялись голами в самой концовке встречи. Причем оба гола были забиты с пенальти. Счет открыл полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на 85-й минуте. Но нападающий «Локо» Федор Смолов выровнял положение на 90-й минуте.

Отметим, что «Зенит» играл почти весь второй тайм в меньшинстве после удаления полузащитника Далера Кузяева.