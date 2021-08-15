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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» и «Зенит» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Локомотив
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Источник: Спорт-Экспресс

Команды обменялись голами в самой концовке встречи. Причем оба гола были забиты с пенальти. Счет открыл полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на 85-й минуте. Но нападающий «Локо» Федор Смолов выровнял положение на 90-й минуте.

Отметим, что «Зенит» играл почти весь второй тайм в меньшинстве после удаления полузащитника Далера Кузяева.

«Зенит» потерял первые очки в сезоне, но с 10 баллами команда из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
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