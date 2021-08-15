Вильена хочет уйти из «Краснодара». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным

«После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть “Краснодар”. Голландец попросил выставить его на трансфер», — сказал источник «Чемпионату».



Именно с конфликтом футболистов связаны штрафные санкции в отношении де Вильены, о которых перед матчем с тульским «Арсеналом» сказал главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.