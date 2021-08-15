«Краснодар» на своем поле победил «Арсенал»

Первыми забили туляки — на 10-й минуте встречи отличился Евгений Луценко. Дальше забивали «быки»: в первом тайме голы на свой счет записали Реми Кабелла, Юрий Газинский и Джон Кордоба. Последний во втором тайме не забил пенальти (попал в перекладину).

Сразу после незабитого пенальти второй гол забил «Арсенал» (на 87-й минуте) — дубль оформил Луценко.

«Краснодар» поднялся на шестое место в таблице. В следующем матче команда Виктора Гончаренко в гостях сыграет с «Локомотивом».