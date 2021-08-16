Защитник ЦСКА Фукс может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Речь идет об арендном соглашении сроком на год с правом выкупа. Армейцы же настаивают на полноценном трансфере.

Noticias Celta добавляет, что главный тренер «Сельты» Эдуардо Коуде уже пообщался с футболистом, с которым работал в бразильском «Интернасьонале», и Фукс согласился на переход. Препятствием для сделки может послужить тот факт, что у бразильца отсутствует паспорт гражданина ЕС, однако проблема решится после получения паспорта Нестором Араухо.