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11:02 (мск), источник: Sport24

Защитник ЦСКА Фукс может продолжить карьеру в чемпионате Испании

«Сельта» заинтересована в услугах защитника ЦСКА Бруно Фукса и уже направила в московский клуб предложение. Об этом сообщил журналист Виктор Лопес.

ЦСКА
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Источник: Sport24

Речь идет об арендном соглашении сроком на год с правом выкупа. Армейцы же настаивают на полноценном трансфере.

Noticias Celta добавляет, что главный тренер «Сельты» Эдуардо Коуде уже пообщался с футболистом, с которым работал в бразильском «Интернасьонале», и Фукс согласился на переход. Препятствием для сделки может послужить тот факт, что у бразильца отсутствует паспорт гражданина ЕС, однако проблема решится после получения паспорта Нестором Араухо.

Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года, но провел за армейцев лишь один матч, отыграв 12 минут.

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