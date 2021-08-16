«Спартак» не может согласовать сумму выплат агентам Жиго для продления контракта

«С пролонгацией контракта Жиго есть сложности: по моей информации, на данный момент стороны не могут согласовать сумму агентских выплат для представителей защитника. Есть ощущение, что сторона игрока понимает — “Спартак” просто не может позволить себе потерять Жиго.
Удобная ситуация, чтобы постараться выбить для себя лишний миллион евро на счастливую старость. “Спартак” пытается сбивать цену, но получается пока так себе», — написал Алланазаров в телеграм-канале.
Ранее красно-белые продлили контракты с нападающим Александром Соболевым и защитником Георгием Джикией.
Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.