Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
12ПСЖ представил Месси
13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном уходе Фукса в «Сельту»

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию об интересе к защитнику армейцев Бруно Фуксу со стороны «Сельты».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Защитник ЦСКА Фукс может продолжить карьеру в чемпионате Испании

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться. В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение. Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года.

Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.
Ростов
1:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Дзюба почти не сыграл на глазах у Карпина. В сборную не поедет?
Софья Великая прокомментировала зарплаты российских футболистов
Карпин вызвал в сборную лучшего молодого футболиста России
Когда Месси дебютирует за «ПСЖ»? Во Франции назвали четкую дату
«ПСЖ» готов предложить Погба зарплату 600 тыс. евро в неделю
«Спартак» не может согласовать агентские для продления Жиго
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь