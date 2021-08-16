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14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Артёму Дзюбе

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является “Зенит”, хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Дзюба может перейти в казанский клуб на правах аренды. Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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