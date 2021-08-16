В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Артёму Дзюбе

«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является “Зенит”, хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.