Агент футболиста «Краснодара» Вильены отреагировал на информацию о ссоре игрока с Ильиным

«Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по “Краснодару”. Вильена был исключён из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает.



Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», — сказал Сантос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.