Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»

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Сделка состоится, если итальянцы заплатят за аренду игрока 10 миллионов евро, сообщает calcioinpillole.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В случае, если «Милан» решит воспользоваться опцией выкупа Влашича, трансфер обойдется «россонери» еще в 20 миллионов.

Как отмечается, интерес к тому, чтобы сделка была заключена, имеют все вовлеченные стороны. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли видит во Влашиче замену Хакану Чалханоглу, который нынешним летом перебрался в «Интер».