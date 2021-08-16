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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА готов отдать полузащитника Николу Влашича в аренду с правом последующего выкупа «Милану».

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Источник: РИА "Новости"
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Сделка состоится, если итальянцы заплатят за аренду игрока 10 миллионов евро, сообщает calcioinpillole.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В случае, если «Милан» решит воспользоваться опцией выкупа Влашича, трансфер обойдется «россонери» еще в 20 миллионов.

Как отмечается, интерес к тому, чтобы сделка была заключена, имеют все вовлеченные стороны. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли видит во Влашиче замену Хакану Чалханоглу, который нынешним летом перебрался в «Интер».

В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча, сделав одну голевую передачу.

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