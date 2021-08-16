«Сочи» разгромил «Химки» и поднялся на третье место в РПЛ

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На восьмой минуте гол нападающего Максима Барсова вывел сочинцев вперед.

Во втором тайме преимущество команды увеличил Ивелин Попов, отметившийся дублем.

После четырех туров РПЛ «Сочи» находится на третьем месте в турнирной таблице с девятью очками. «Химки» занимают 12-е место с четырьмя очками.