«Сочи» разгромил «Химки» и поднялся на третье место в РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» разгромил подмосковные «Химки» в матче четвертого тура Российской
Химки
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Футбольный клуб «Сочи» разгромил подмосковные «Химки» в матче четвертого тура Российской
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На восьмой минуте гол нападающего Максима Барсова вывел сочинцев вперед.
Во втором тайме преимущество команды увеличил Ивелин Попов, отметившийся дублем.
После четырех туров РПЛ «Сочи» находится на третьем месте в турнирной таблице с девятью очками. «Химки» занимают 12-е место с четырьмя очками.
В следующем туре сочинцы на выезде 21 августа сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а «Химки» примут казанский Рубин 22 августа.