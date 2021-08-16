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21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

«Сочи» разгромил «Химки» и поднялся на третье место в РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» разгромил подмосковные «Химки» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги

Химки
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На восьмой минуте гол нападающего Максима Барсова вывел сочинцев вперед.

Во втором тайме преимущество команды увеличил Ивелин Попов, отметившийся дублем.

После четырех туров РПЛ «Сочи» находится на третьем месте в турнирной таблице с девятью очками. «Химки» занимают 12-е место с четырьмя очками.

В следующем туре сочинцы на выезде 21 августа сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а «Химки» примут казанский Рубин 22 августа.

Сочи
3:0
Первый тайм: 1:0
Химки
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