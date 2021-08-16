«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30,8 млн рублей

Исковое заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан. Сумма исковых требований 30 849 284,1 рубля, говорится в картотеке арбитражных дел.

9 августа в официальном заявлении «Ак Барс Арены» упоминалось, что «Рубин» не платит за пользование стадионом второй год, накопив около 40 млн долга.