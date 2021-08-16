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16 августа, источник: Sport24

«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30,8 млн рублей

«Казань Арена», управляющая стадионом «Ак Барс Арена», подала судебный иск к футбольному клубу «Рубин» на 30,8 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Исковое заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан. Сумма исковых требований 30 849 284,1 рубля, говорится в картотеке арбитражных дел.

9 августа в официальном заявлении «Ак Барс Арены» упоминалось, что «Рубин» не платит за пользование стадионом второй год, накопив около 40 млн долга.

Этому предшествовала жесткая критика со стороны главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого по поводу состояния газона на стадионе «Ак Барс Арена».

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